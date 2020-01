La Haute École de la Ville de Liège (HEL) est un établissement d’enseignement supérieur dont le pouvoir organisateur est la Ville. Créée en 1996, elle est le fruit du regroupement de plusieurs écoles supérieures. À savoir l’Institut d’enseignement supérieur pédagogique (Jonfosse), l’École communale supérieure de secrétariat, d’administration et de commerce (Ecssac), l’École supérieure de logopédie (ESL) et l’Institut supérieur d’enseignement technique (Iset).

La HEL, ce sont donc quatre départements dénommés Sciences de l’Éducation, Sciences Économiques et de Gestion, Sciences Logopédiques ainsi que Sciences et Techniques. Ces différentes catégories organisent une vingtaine de formations concernant 250 enseignants et 500 diplômés. Selon l’échevinat de l’Instruction publique, le nombre d’étudiants est stable en 2020 par rapport à 2019, soit 2 130 au lieu de 2 131.

Le souci, c’est que cette population estudiantine a une tendance à la baisse si l’on s’en réfère aux années plus lointaines et si l’on compare avec d’autres hautes écoles. En outre, et ce n’est pas nié par l’échevin en charge Pierre Stassart (PS), la HEL doit également faire face à des difficultés financières. Et de faire référence à "une enveloppe fermée" propre à l’enseignement supérieur.

Mais à en croire d’aucuns dont un ancien directeur qui s’est exprimé récemment sur les réseaux sociaux, ces difficultés seraient dues à une gestion qui laisse à désirer. Dans le viseur de ce dernier : l’ancien directeur président de la HEL, remplacé à son poste il y a un an et demi, mais pas seulement. Et d’épingler "un mal-être du personnel" et "des dépenses difficilement justifiables".

Du côté de la Ville, l’échevin estime que la nouvelle directrice présidente a contribué à "apaiser les choses". Mais pas de quoi rassurer les groupes politiques de l’opposition, certains dont Vert Ardent évoquant "un manque d’impulsion" ainsi que "des bâtiments vieillissants". Concernant l’avenir de l’institution, une fusion avec la Province, qualifiée de "monstre du Loch Ness" par l’échevin, refait surface.