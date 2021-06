Aywaille La Province veut toujours vendre… l’ouverture officielle des offres est imminente.

Nous l’évoquions lors d’un conseil provincial de rentrée, en septembre 2020 : afin de répondre aux exigences de la Région et trouver un peu de liquidités, pour honorer le financement des zones de secours notamment, la Province de Liège a décidé de faire un peu de nettoyage dans son patrimoine immobilier.

Ainsi, parmi les biens que l’institution provinciale a décidé de mettre en vente, on retrouvait le prestigieux château de Harzé. Très vite, les esprits se sont emballés tant l’édifice est symbolique en Ourthe-Amblève et dans toute la région liégeoise. Ce château, qui abrite des chambres résidentielles, un centre de séminaire, plusieurs salles de réunion mais aussi un restaurant et le musée de la Meunerie et de la Boulangerie (au niveau des dépendances), est aussi un symbole de rénovation publique (lire ci-contre).

Que va-t-il devenir dès lors ? La question est d’autant plus légitime que des emplois en dépendent.

Selon les dernières nouvelles,