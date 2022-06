Après "SOS Planet", "Golden sixties", "Liège Expo 14-18", "Dali", "Toutankhamon" et "Napoléon", que souhaiteriez-vous visiter comme expo l'année prochaine ?

Pour l'heure, Europa Expo vous propose en gare des Guillemins un voyage passionnant à la découverte des différents visages du Japon. Après ce périple culturel au pays du soleil levant, une nouvelle aventure est programmée, mais pour ce faire, les organisateurs font appel au public en lançant un sondage en ligne : "Que souhaitez-vous comme prochaine Expo ?"

Quatre thématiques sont envisagées

Premièrement, Les Cités Perdues, qui abordera les grandes civilisations disparues.

Deuxièmement, Les Pirates, de l'Âge d'Or de la Piraterie jusqu'à nos jours.

Troisièmement, L'Histoire des murs, à travers les époques et aux 4 coins du globe.

Quatrièmement, Le Rap & le Hip Hop, un mouvement artistique à l'impact mondial.

Une expertise de 30 ans

Derrière Europa Expo se cache une expertise reconnue internationalement dans la production et l’organisation d’expositions en immersion de grande envergure depuis 30 ans, attirant au total plus de 3.500.000 de visiteurs belges et étrangers. Rappelons que depuis fin septembre, René Schyns a pris sa retraite. C'est Alain Mager qui lui succède à la présidence de l'ASBL.