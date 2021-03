L’habitat ne cesse de croître sur la commune de Soumagne au fil des années. Avec ses 9 villages, 17 210 habitants, et 2 713 ha répartis en deux tiers de surfaces agricoles et un tiers de zone habitat dont 70 % déjà construits, la commune souhaite définir une politique d’aménagement du territoire par la création d’un Schéma de développement communal (SDC). Celui-ci permettra de définir une vision stratégique pour les 15 à 20 prochaines années, en prenant en compte les potentialités et contraintes du territoire.

Pour le réaliser, la commune a fait appel à l’expertise du bureau Pluris composé d’urbanistes, architectes-urbanistes, géographes, etc.

"La première étape (d’une durée de 6 mois) consiste à faire un diagnostic du territoire en prenant en compte tous les critères, notamment socio-économiques, à l’aide de relevés de terrain et de la cartographie", explique Sophie Tilman, administratrice-déléguée de Pluris. "Il s’agira ensuite de définir les enjeux, objectifs et besoins de la commune". Et de préciser : "Avant, on travaillait sur base du bâti et des habitants, maintenant on va partir des infrastructures vertes pour définir le reste, il y a un changement de paradigme".

Préserver la ruralité

Pour le bourgmestre Benjamin Houet, l’ambition est à l’avenir de lutter contre l’étalement urbain, notamment par la valorisation de friches industrielles. "On a vu énormément de lotissements pousser entre les années 60 et 70, il faut stopper cela si l’on veut préserver le caractère rural de la commune, et on sent que les habitants y attachent plus d’importance qu’avant. Il faut une utilisation rationnelle du sol pour préserver les espaces verts et les terres agricoles, avec un plan de prévention des risques d’inondation". Le souhait est aussi d’améliorer la mobilité et le stationnement, ajoute l’échevin de l’Aménagement du territoire Jean-Michel Haesevoets, "et maintenir l’accès aux services de proximité", bref trouver un équilibre entre urbanisation, biodiversité et qualité de vie des habitants de tous âges.

Ces derniers sont d’ailleurs invités jusqu’au 4 avril à participer à la construction de ce SDC via un questionnaire en ligne sur le site de la commune ou via des ateliers participatifs. Ce SDC devrait être finalisé dans le courant du premier semestre 2022.