Les cyclistes de Liège ont été 2 441 à répondre au questionnaire, ce qui fait de la ville la deuxième au taux de réponses le plus élevé, dans la catégorie des villes entre 100 000 et 200 000 habitants. voici quelques résultats :

8 Pour huit cyclistes liégeois sur dix, se déplacer à vélo à Liège est jugé désagréable.

90 % Sur une échelle entre "pas du tout gênant" et "insupportable", plus de 90 % des cyclistes estiment que le volume et la vitesse de ce trafic motorisé sont insupportables.

56 % des cyclistes affirment rencontrer fréquemment des conflits avec les piétons.

82,5 % des cyclistes se sentent de façon plus ou moins forte en danger en circulant à vélo à Liège.

98 % des répondants estiment que le déplacement à vélo des enfants et des personnes âgées est dangereux.

82 % des répondants estiment qu’ils ne peuvent pas rejoindre les communes avoisinantes en sécurité.

80 % Plus de 80 % des répondants estiment que les efforts réalisés par la ville sont plutôt faibles.

90 % Plus de 90 % des répondants estiment que la Ville n’est pas à l’écoute des cyclistes.

70 % des répondants expriment des difficultés à trouver un stationnement adapté à leur besoin.

75 % Plus de 75 % des répondants estiment que les vols de vélos à Liège sont très fréquents.

187 Parmi les 2 441 répondants, 187 personnes déclarent ne jamais faire de vélo à Liège. Ces personnes n’ont pas eu accès au baromètre. Par contre, il leur a été demandé d’indiquer les raisons pour lesquelles elles ne roulent pas à vélo sur le territoire de la commune de Liège. Les deux réponses les plus fréquentes étaient le manque d’infrastructures cyclables et le manque de sécurité.