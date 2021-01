Si le bilan dressé par la police locale de Liège concernant la nuit de la Saint-Sylvestre était globalement positif. Il a toutefois été fait état d'un incendie qui a détruit les locaux de l'ASBL Eclat de Rire, rue Xhovémont, dans le quartier Sainte-Walburge.

"Tel un brasier, nos créations, nos projets, notre investissement dans le quartier sont partis en fumée ! Au delà de la peine matérielle, c'est tout un quartier qui est sous le choc" ,regrette-t-on du côté de l'ASBL..

"Le feu aurait pris peu avant minuit dans le préau et s’est étendu rapidement à l’ensemble de l’édifice ; si l’incendie a été maîtrisé durant la nuit, les Pompiers ont toutefois, à nouveau, dû intervenir en fin de matinée pour éviter une reprise de feu dans les décombres.Les circonstances et causes du sinistre, et notamment son origine accidentelle ou intentionnelle, restent à découvrir". Un expert a d'ailleurs été dépêché sur place par le Parquet ce vendredi matin aux côtés de la Police. Il semble que des personnes étaient rassemblées dans la cour au moment du départ de feu.

"La priorité des prochaines heures sera, avec la Ville et notre assureur, de veiller à la sécurisation des lieux. Par ailleurs, l’équipe se réunira très rapidement, et avec le Conseil d'Administration, pour étudier les possibilités d’une reprise des activités, à commencer par celles destinées aux enfants. Les formations pour le public adulte peuvent, elle, se poursuivre à distance comme c’était évidemment déjà le cas".

L’ASBL n’aura pas été épargnée ces derniers mois ... "A de trop nombreuses reprises en 2020, nous avons dû faire face à des dégradations, des destructions de matériel, et aux conséquences d’une occupation nocturne de la cour qui nuit aussi aux habitants des immeubles alentour par le tapage qu’elle engendre. Rappelons par ailleurs que c’est la troisième fois que les locaux sont incendiés, en quelques années d’implantation sur place".

Aussi, lorsque l'ASBL aura paré au plus pressé, un important travail sera nécessaire pour assurer désormais une sécurité durable et constante pour tous, "les enfants et le public adulte, nos animateurs, nos chers bénévoles, et le personnel. Il en va du maintien d’activités qui nous semblent, aujourd’hui encore plus qu’hier, indispensables pour la cohésion et la qualité de vie au sein du quartier. Nous sommes certains que les autorités de la Ville et la Police y veilleront et seront à nos côtés".

"Touchés dans notre âme, nous allons tout faire pour nous relever de cette épreuve. Nous sommes émus en pensant à notre public. C'est grâce à lui que nous trouveront la force de nous relever. Nous vous tiendrons au courant régulièrement au cours des prochains jours, et comptons déjà sur votre soutien pour nous aider à surmonter cette épreuve !"