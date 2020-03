En moins de deux semaines, soit fin janvier et début février, Liège a connu deux incidents sur des chantiers, tous deux dans la zone de la rue Saint-Jean-Baptiste, au centre-ville. L’un dans le cadre du chantier du tram et l’autre sur le chantier de rénovation de la cité administrative. Dans les deux cas, il s’agissait d’une fuite de gaz, une conduite ayant été accidentellement endommagée lors des travaux.

La terrible explosion due au gaz rue Léopold ayant fortement marqué en Cité ardente, le bourgmestre avait ordonné l’arrêt des chantiers dans le quartier Féronstrée dès la survenue du second incident. Chantiers qui avaient été mis à l’arrêt "le temps que les entreprises en charge de ceux-ci présentent un rapport d’évaluation" , avait indiqué Marc Minet, chef de cabinet du bourgmestre de Liège.

Jeudi soir, lors du conseil communal de Liège, ces deux incidents ont été remis sur la table lorsque David Ambrosio, conseiller communal PTB, a souhaité savoir si des mesures avaient été prises pour éviter de nouveaux incidents de ce genre à l’avenir.

En l’absence du bourgmestre, la Première échevine Christine Defraigne a d’abord précisé que la proximité géographique et temporelle de ces deux incidents est le fait du hasard. Elle a ajouté que, dans les deux cas, le problème n’était pas lié à l’absence d’information quant à la présence d’une conduite de gaz mais bien à une erreur humaine de manutention.

Évacuation à la main

" Concernant le chantier du tram, en réponse au courrier que je lui ai adressé, et afin qu’une telle erreur ne se reproduise plus, l’entreprise a rédigé une procédure spécifique de réalisation d’opération risquée concernant les travaux à proximité d’une canalisation de gaz moyenne pression. Celle-ci prévoit notamment de ne plus utiliser de marteau hydraulique pour démolir les revêtements autour des vannes ou encore de ne plus évacuer les gravats avec un engin mais bien manuellement " , a répondu Christine Defraigne, au nom du bourgmestre.

Concernant le chantier de rénovation de la cité administrative, il s’est avéré qu’aucune autre intervention similaire de l’entreprise concernée n’était nécessaire.