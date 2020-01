On se souvient des relations crispées, il y a quelques années, entre la ville de Seraing et l’évêché au sujet de l’intervention financière de la Ville en faveur des fabriques d’églises.

S’agissant néanmoins d’une disposition légale, Alain Mathot entendait réduire cette intervention au regard du coût d’entretien qu’il jugeait trop élevé… Et pour cause, on compte plus d’une quinzaine d’édifices religieux sur le territoire sérésien…

Une situation qui l’agaçait d’autant plus que la Ville doit éponger les déficits de certaines fabriques… Il ne s’était d’ailleurs pas privé de dire qu’il suffirait aux fabriques d’églises de se défaire de certains biens ou terrains pour faire face à leurs besoins…

Il avait formulé diverses propositions à l’évêché, à savoir la désacralisation de certains édifices, la fusion des fabriques d’églises et l’octroi d’une enveloppe fermée à gérer selon les besoins prioritaires, mais aucun accord n’était intervenu, faute de bonne entente. Ce qui avait mené à la fermeture de certains édifices pour des raisons de sécurité.

Aujourd’hui, il semble que la tendance est à l’apaisement, comme l’a confirmé l’actuel bourgmestre de Seraing, Francis Bekaert. "Les contacts sont constructifs et positifs. Nous avons fait le tour des églises et il ressort que certaines sont dans un état correct et d’autres nécessitent de gros travaux, comme à la Chatqueue. Des idées sont également émises pour certains lieux, comme l’église Primaire sur la place Kuborn", a-t-il précisé.

Du côté du MR, on se réjouit d’apprendre que les discussions ont repris… "C’est bien que l’on évoque la rationalisation car les églises ne sont pas importantes que pour les croyants. Elles le sont aussi pour d’autres personnes qui n’y rentrent jamais mais qui y tiennent pour des raisons historiques ou autres", a relevé Fabian Culot.

Rien n’est encore acquis pour autant… "Concernant la fusion des fabriques d’églises, nous ne sommes pas encore arrivés à un accord. Les budgets sont colossaux pour une fréquentation qui, on le sait, ne fait que diminuer. Quant à l’idée d’église partagée, elle n’est pas mise de côté", a ajouté Laura Crapanzano, échevine en charge des cultes.

Ainsi, du côté de l’évêché, l’ouverture n’irait pas jusqu’à la désacralisation… Par contre, une bibliothèque pourrait coexister au sein de l’église de Jemeppe… "Il faut trouver un terrain d’entente afin de ne pas avoir de bâtiments délabrés mais sur base d’un investissement juste dans un contexte financier où chaque euro a son importance", a conclu l’échevine.