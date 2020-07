Peu de piscines ont rouvert leurs portes ce 1er juillet... Des dates sont avancées pour certaines tandis que d'autres resteront fermées au moins jusqu'à fin juillet.

Depuis ce mercredi 1er juillet, les piscines peuvent rouvrir leurs portes dans le cadre de la phase 4 du plan de déconfinement. Mais manifestement, il ne suffisait pas de le dire pour le faire… En effet, comme précisé à la Ville de Liège, les services ont seulement pris connaissance lundi des mesures recommandées à la suite du conseil national de sécurité… “Au vu du nombre de mesures à mettre en œuvre (pictogrammes, formation du personnel, réservations…) et du personnel supplémentaire nécessaire pour assurer notamment le nettoyage et la désinfection des lieux, il a été décidé de postposer l’ouverture des piscines de quelques jours", précisait-on mardi. Mercredi en fin de journée, la Ville annonçait la réouverture de la piscine de Jonfosse ce samedi 4 juillet, sur base de réservations (04/238 56 90). Les piscines de Grivegnée et d’Outremeuse devraient rouvrir ultérieurement en raison de détails techniques à régler.