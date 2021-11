SERAING À l’issue de ce conseil convoqué par l’opposition, toujours autant de questions…

"Malgré tout cet argent et 15 ans d’effets d’annonce, aucun emploi n’a été créé et rien n’est sorti de terre ", a lancé Damien Robert (PTB) alors qu’il ouvrait en force les hostilités lors du conseil communal de ce lundi soir ayant été convoqué par les groupes de l’opposition (Ecolo, PTB et MR) dans le but d’obtenir des éclaircissements concernant la situation actuelle d’Immoval, cette société immobilière chargée de développer le projet de reconversion du site du Val Saint-Lambert dénommé Cristal Park. Si les positions divergent au sein de l’opposition, ils s’accordent en tout cas sur la nécessité d’être informés de l’évolution du dossier sachant que l’assemblée générale d’Immoval doit se tenir ce mercredi.