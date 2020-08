Ce lundi matin, un homme a commis un rapt parental à Grâce-Hollogne. Il était aux environs de 6 h 30 du matin lorsqu’un petit garçon âgé de 3 ans a été emmené par son père alors qu’il se trouvait au domicile de sa grand-mère. Rapidement, un membre de la famille a partagé la photo de l’enfant sur Facebook et lancé un avis de recherche. La police et le parquet de Liège ont été informés.

Une enquête a débuté pour tenter de localiser le papa, mais surtout l’enfant. Du côté du parquet, on prend l’affaire au sérieux et l’on souhaite avant tout le bien-être de l’enfant. On se refuse à entrer dans une quelconque polémique concernant ces faits "délicats" et le conflit qui oppose le père à la mère.

(...)