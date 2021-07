Tilff fait partie des endroits les plus touchés de la province. L’Ourthe est très rapidement sortie de son lit pour envahir les quais, les rues et la place, emportant tout sur son passage. Dans ces moments, l’aide est toujours la bienvenue mais il était très difficile d’accéder aux habitations.

Dès ce vendredi matin, une partie des personnes épargnées à Tilff se rassembleront pour aider la population sinistrée à nettoyer et tenter de récupérer ce qui peut l’être. C’est Jean-Michel Kowalski qui est à la base de cette initiative. "Je dois être à 400 mètres des personnes qui sont en grandes difficultés et je ne peux rien faire, dit-il. Le courant est trop fort et le niveau de l’eau bien trop haut pour aller jusqu’à ces maisons. J’ai donc lancé un appel à la mobilisation sur les réseaux sociaux pour aller aider dès que possible", explique-t-il.

Le premier rendez-vous est fixé à ce vendredi 11 heures, en espérant que le niveau de l’eau ait considérablement baissé. "Il faut se bouger le plus vite possible. Pendant le confinement, j’avais déjà aidé avec une récolte de vivres. Ici, c’est autre chose. Les Liégeois doivent se rassembler. Qu’ils mettent la main à la boue. Les ouvriers communaux ne pourront pas tout faire. J’ai déjà eu mal de retours de personnes qui ont signalé leur présence, et pas uniquement des habitants de notre commune. Maintenant, il ne suffit pas juste de dire que l’on va aider, il faut le faire. J’ai lancé l’idée mais demain, je ferai ce que l’on me dit."