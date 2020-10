ANS/SAINT-NICOLAS Le chantier du futur hôtel de police avance. Mise en fonction en 2021.

On se souvient du ras-le-bol exprimé par les policiers de la zone d’Ans/Saint-Nicolas face à leurs conditions de travail, particulièrement ceux occupant les locaux de l’ancienne brigade de gendarmerie rue Henri Delvaux à Ans… Les infrastructures n’étant plus du tout adaptées, les policiers sont désormais logés dans des conteneurs. Pas l’idéal, non plus, mais ils prennent leur mal en patience dans l’attente de la mise à disposition du nouvel hôtel de police.

Lancés en septembre 2019, les travaux se poursuivent à deux pas de la sortie d’autoroute de Bonne-Fortune. Si de nouvelles normes à respecter en matière de sécurisation de l’accueil, et donc à intégrer dans le chantier, sont venues s’ajouter à l’arrêt forcé en raison du confinement, la mise en fonction du nouvel hôtel de police reste prévue en 2021.