C’est grâce à un subside conséquent, émanant de la Province de Liège (via Liège Europe Métropole), que cette "voie lente" devrait prochainement voir le jour… entre les gares de Chaudfontaine et Trooz. Ici, en effet, où le trafic en direction de Liège est intense chaque matin, les solutions de mobilité alternatives se dessinent et se complètent. Après la réouverture récente de la gare de Chaudfontaine, les attentes des deux-roues devraient être rencontrées.

Le projet, estimé initialement à 1,2 million et pour lequel la Province dégage quelque 800 000 euros, est en cours de finalisation. Une demande de permis a en effet été introduite mais l’enquête publique et les consultations diverses (communes, riverains…) ont fait émerger deux points noirs sur le tracé initial… L’auteur de projet est donc en train de revoir sa copie.

En rive gauche

Sur le territoire de Trooz, cette voie lente destinée aux cyclistes et aux piétons doit en effet rejoindre la rue Laurentpré et, grâce à une rampe, se faufiler entre le rail et la Vesdre, en rive gauche… Sur son passage, la voie croisera cette ancienne passerelle surplombant la rivière et qui doit devenir un passage privilégié vers l’administration communale de Trooz, le parc et le hall sportif. En rive gauche toujours, la voie cyclo-pédestre doit rejoindre le village de La Brouck… mais, au bout de la rue de la Vesdre, un passage, étroit s’il en est, crispe… Il faut dire qu’ici la largeur est à peine suffisante pour une personne à pied (photo). Un détour sous le rail permettant de rejoindre la rue Trou-Lina puis la rue de La Brouck Campagne permettra d’éviter ce "goulot".

Vers Chaudfontaine, après avoir traversé La Brouck, le cheminement emprunte donc le passage sous le chemin de fer et la passerelle pour rejoindre le vaste pré dit du "Quadrilatère". Mais le passage par la boucle de la Vesdre pour rejoindre ensuite l’arrière de l’usine Coca-Cola/Chaudfontaine coinçait… car il fallait asphalter un chemin champêtre (en rive droite). La traversée du pont vers l’avenue des Thermes devrait donc être privilégiée. Une passerelle longeant le chemin de fer permettra ensuite un passage vers l’avenue William Grisard et la gare de Chaudfontaine.

Et cette voie lente de 4 kilomètres d’être dès lors reliée au parc Hauster et, via Vaux-sous-Chèvremont, au Ravel de la ligne 38 ainsi qu’au Ravel de l’Ourthe. Tout roule !