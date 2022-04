Dans le cadre du chantier de réaménagement de l'échangeur n°3 "Bierset" de l’autoroute E42/A15 actuellement en cours, les conditions de circulation seront modifiées ces jeudi 28 et vendredi 29 avril.

Ainsi, ce jeudi, il ne sera pas possible d’emprunter la bretelle d’accès n°3 "Bierset" pour gagner l’autoroute E42/A15 en direction de Namur. Les usagers seront invités à suivre la N630C/rue de l’Aéroport pour rejoindre l’E42/A15 vers Namur, via la bretelle d’accès de l’échangeur n°4 "Flémalle".

Vendredi, la section de route de la N630c/rue de l’Aéroport qui s’étend depuis la tour de contrôle de Liège Airport jusqu’au giratoire (connectant la N630c/rue de l’Aéroport à la bretelle d’accès à l’autoroute E42/A15 vers Namur) sera fermée. A noter que le giratoire ne sera pas accessible.

Voici les alternatives:

- Les usagers qui se dirigent vers les sociétés Challenge Handling, TNT/FEDEX, Skeyes et ASL Belgium seront invités à emprunter la sortie n° 4 "Flémalle".

- Les usagers souhaitant accéder à la zone "Cargo-Nord" devront poursuivre leur trajet sur l’E42/A15 jusqu’à la sortie de l’échangeur n°2 "A604 – Seraing – Grâce-Hollogne" et ce, afin d’emprunter l’itinéraire de déviation mis en place via la rue Diérains Prés, la rue de Bierset, la rue de l’Aéroport et la rue Valise.

Ce chantier, lancé en février dernier, vise à réaliser des aménagements à proximité de l’échangeur n°3 "Bierset" de l’autoroute E42/A15. "Ces travaux permettront d’y améliorer la mobilité et la capacité du réseau, notamment en réalisant, sous l’autoroute, une nouvelle traversée. Ce chantier s'organise en plusieurs phases qui n'impactent pas la circulation sur l'autoroute mais bien certains accès et certaines sorties ainsi que des zones proches de l’E42/A15", précise la Sofico, gestionnaire des infrastructures routières.

L'investissement s'élève à près de 2,4 millions d'€ (HTVA), financés en grande partie avec des fonds européens (Feder). La fin du chantier est annoncée en mars 2023.

Pour rappel, la vitesse reste réduite à 30 km/h dans la zone des travaux ainsi qu’au niveau des zones d’approche.