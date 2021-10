Oupeye Les citoyens sont invités à donner leurs avis et idées lors de trois ateliers.

Le site du Château d’Oupeye est un lieu emblématique de la commune d’Oupeye. Malheureusement, la vase ne cesse d’envahir les douves malgré plusieurs opérations de curage ces dernières années. "La vase engorge le système de pompe et demande un curage régulier. On se retrouve avec des douves vertes", commente l’échevine de la participation citoyenne Cindy Caps. Un envasement qui nuit selon la commune à la biodiversité et à la qualité générale de cet espace publique.

Soucieuse d’apporter une solution définitive à ce problème, la commune veut imaginer un projet d’aménagement dans cet espace situé sous le pont du château. Un projet pour lequel les citoyens sont invités à donner leurs avis ou leurs idées dans le cadre des dynamiques de participation citoyenne. "L’idée est de cocréer avec les citoyens, de tenir compte de leur avis pour que le site redevienne un endroit convivial qui corresponde à leurs envies", explique l’échevine. Le processus de participation citoyenne a ouvert en 2019 à Oupeye, qui a déjà fait appel au citoyen "avec réussite" pour le réaménagement de la place de la Station.