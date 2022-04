Ce jeudi en fin d'après-midi, la police de Liège est intervenue sur les lieux d'un accident qui venait de se produire, au centre de Liège. Sur place se trouvaient deux frères, nés en 1980 et en 1989, Ahmed et Mustapha, de Liège. Très rapidement, les deux hommes se sont montrés agressifs avec les policiers et ont commencé à se rebeller. L'un des deux frères a donné un coup de tête à un policier qui a été blessé et qui a été transporté à l'hôpital, avec un jour d'incapacité de travail.

L'autre frère a quant à lui donné un coup de pied à un autre policier. Ils ont tous les deux été interpellés et déférés au parquet de Liège ce vendredi matin. Le dossier a été mis à l'instruction.