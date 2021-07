Les associations de La Cité Miroir (Les Territoires de la Mémoire, le Centre d'Action Laïque de la Province de Liège et MNEMA asbl) organisent ce mercredi 28 juillet de 10h à 15h une récolte de dons ciblés au profit des personnes sinistrées suite aux inondations en province de Liège.

Où et quand ?

Le mercredi 28 juillet de 10h à 15h non-stop dans l'aire de service de La Cité Miroir

Adresse : Boulevard de la Sauvenière 33-35 - 4000 Liège

- lampes de poche avec piles- sacs poubelles- produits d’entretien et matériel de nettoyage (balais, raclettes, seaux, torchons, brosses, ramassettes)- produits d'hygiène (serviettes hygiéniques, tampons, gel douche, savon, rasoirs jetables)Seuls ces produits seront acceptés et ensuite acheminés par nos équipes vers différents centres d'aide en province de Liège, avec lesquels des contacts ont été établis.Possibilité de se garer le temps du dépôt de dons.Facilités d'accès à pied et en transports en commun.Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/936185020576689?ref=newsfeed