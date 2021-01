Pour la première fois, NRB, l’un des employeurs les plus importants dans le secteur IT belge, décroche la certification Top Employer 2021. Cette certification reconnaît les pratiques RH innovantes et solides de l’entreprise ainsi que son souci de fournir à ses collaborateurs un environnement de travail épanouissant et convivial. NRB est la première entreprise de la province de Liège à obtenir cette certification.

"Cette reconnaissance met en lumière tout ce que NRB déploie pour fournir à ses collaborateurs un environnement de travail dans lequel ils peuvent s’épanouir, évoluer et acquérir de nouvelles compétences, dans cette ambiance conviviale qui caractérise l’entreprise", expliquent les responsables de la société installées aux Hauts-Sarts.

Des emplois

En 2020, ce sont près de 170 nouveaux collaborateurs qui ont rejoint l’entreprise. NRB prévoit déjà de recruter une centaine de collaborateurs au cours des mois à venir, dans tous les métiers de l’IT, tant pour des profils expérimentés que pour des profils juniors. Pour ces derniers, un accompagnement spécifique est assuré par des collègues experts, afin de permettre leur intégration et leur développement au sein des équipes.

En 2019, le Groupe NRB a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 351 millions. Les acquisitions et des participations stratégiques réalisées en 2020 permettront à NRB d’atteindre un chiffre d’affaires consolidé de 500 millions en 2021, avec quelque 3 200 collaborateurs, la hissant ainsi dans le top des entreprises du secteur IT en Belgique.