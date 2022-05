Comment vivent les sinistrés après les inondations du mois de juillet 2021 ? Quelles sont les approches architecturales, urbanistiques, et paysagères à appliquer afin de redonner de l’espoir aux citoyens et experts du territoire ? Pour répondre à ces questions, l’Institut culturel d’architecture Wallonie-Bruxelles (Ica) présente "Fluctuations", visible jusqu’au 6 juin dans l’ancien bâtiment de l’innovation, en Féronstrée, 54, à Liège : une exposition de 300 m2 valorisant des travaux de stratégies de réconciliation du fleuve et des habitants. Des travaux de photographes, historiens, paysagistes, architectes, urbanistes, qui prennent la forme de photographies, documents graphiques, textes, vidéos et maquettes.

"L’exposition part du principe que le risque d’inondation existe et qu’il faut réapprendre à vivre avec l’eau", explique Audrey Contesse, directrice de l’Ica, architecte et historienne de l’architecture. Comment ? Par leur contribution, les exposants ouvrent les regards et révèlent les potentielles transformations de notre cadre de vie pour y arriver.

Au centre de l’exposition, les photographies suspendues du photographe Goldo commentées par le journaliste et rédacteur en chef du magazine Imagine. Ceux-ci ont entrepris un travail documentaire au long cours, à la rencontre des sinistrés, 8 mois après, dans l’entité de Chênée, au confluent de l’Ourthe et de la Vesdre.

Autour de ce reportage actuel, les voies à suivre pour éviter qu’une telle catastrophe se reproduise. À commencer par rendre le fleuve à ses habitants. À travers la sélection de documents d’architecture et de photos d’archives, le GAR retrace l’histoire de l’agglomération liégeoise et l’évolution de son territoire dans son rapport avec le fleuve. "On voit qu’à partir du milieu du XIXe, la ville n’interagit plus avec son fleuve mais le domine", avec en 1939 l’inauguration du canal Albert, commente l’historienne. "L’apothéose vient à l’époque moderniste où le fleuve est canalisé par le flux automobile. Le citoyen le regarde uniquement depuis son appartement, dans sa tour, derrière sa fenêtre." Le projet de réaménagement des quais Rive gauche début des années 1990 viendra rendre au citoyen un contact direct avec son fleuve.

Un master plan signé Paola Vigano

Sélectionnée par la Wallonie pour la réalisation d’un master plan pour la reconstruction de la vallée de la Vesdre, l’architecte et urbaniste vénitienne Paola Vigano fait dialoguer son rapport intime à l’eau, construit à l’aune de ses voyages, avec une série de projets que son studio a mené à l’échelle européenne afin de donner de la place à l’eau dans les villes (val de Sambre, val de Durance…).

Frédéric Rossano, paysagiste-urbaniste, présente, quant à lui, six projets en Europe, à différentes échelles, où l’eau n’est plus endiguée, mais où l’espace de crue devient un espace de vie quand l’eau se retire. Le bureau d’architectes Martiat-Durnez repense pour sa part la maison familiale en milieu urbain, en bord de fleuve, tandis que l’agence Baumans Deffet illustre par une fresque la transformation de quatre sites sidérurgiques en bord de Meuse, et leur relation au territoire.