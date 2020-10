Dison Confrontée à un rebond épidémique, la Commune de Dison, via son CPAS, a décidé de faire un test de dépistage préventif de tous les résidents de la MR-MRS Le Couquemont, dépendante du CPAS ; ce testing a été effectué ce samedi 10 octobre et a permis d’identifier trois résidents positifs au COVID-19 asymptomatiques. Ils ont été immédiatement isolés et les familles respectives ont été prévenues. Compte tenu de ces résultats et par mesure de précaution, le CPAS a décidé d’activer la procédure de reconfinement en adoptant un reconfinement partiel, par service, jusqu’au 25 octobre 2020. "En conséquence, les repas se prendront en chambre et les sorties des résidents ne seront plus autorisées", a indiqué dans un courrier le président du CPAS Régis Decerf. "Afin de protéger nos résidents de l’isolement, les visites des familles resteront autorisées moyennant le respect du protocole de prévention. Il est essentiel pour le CPAS de Dison de maintenir le lien entre les résidents et leurs proches. Le CPAS de Dison tient à rappeler que les gestes barrières restent la meilleure protection contre l’épidémie. Il est indispensable de respecter le port du masque, la distanciation sociale et la désinfection régulière des mains". M.B.