Pas de panique, il ne s'agit "que" d'une reconstitution judiciaire nous confirme-t-on au sein de la police de Liège. En raison de celle-ci, le boulevard de l'Est restera donc inaccessible une partie de la journée, "au moins jusqu'à la fin de la matinée".

Un important dispositif de sécurité a été déployé ce mardi matin dans le quartier d'Outremeuse, au niveau du boulevard de l'Est précisément. La protection civile, la police judiciaire et le peloton anti-banditisme étaient sur place et des plaques occultantes ont été placées... devant les yeux de nombreux passants médusés et inquiets.