Le tracé de la liaison électrique souterraine qu’Elia (gestionnaire du réseau de transport d’électricité haute tension en Belgique) projette d’établir entre la centrale Luminus à Seraing et le poste haute tension de Rimière à Neupré continue de soulever des inquiétudes…

Après une première interpellation au conseil communal de février portant sur le tracé de la liaison, le groupe Ecolo s’est, cette fois, attardé sur la traversée de l’avenue de l’Europe. " Après consultation des plans plus précis, nous constatons que les câbles doivent passer côté trottoir, soit côté habitations. Le champ magnétique produit par la future liaison sera donc plus important pour les habitants de ces maisons, même s’il devrait rester bien en deçà des seuils des normes européennes. Or, il nous semble qu’un emplacement alternatif côté bois est possible ", a relevé Paul Ancion, chef de groupe Ecolo, pensant qu’il est important que cette liaison, " bien nécessaire dans le cadre de la sortie du nucléaire ", soit acceptée par un maximum de citoyens.

Nouvelle information ?

Le bourgmestre de Seraing, Francis Bekaert, avait rapporté la réponse fournie par Elia, à savoir que la localisation des câbles a été définie en fonction de la présence de conduites d’eau. Et d’affirmer que le champ magnétique est " en dessous des normes existantes ".

Face aux inquiétudes qui continuent de s’exprimer, le bourgmestre sérésien a suggéré de convier Elia et Luminus à une réunion afin d’obtenir des éclaircissements. Réunion qui a bien eu lieu et à laquelle ont été conviés tous les chefs de groupe. " Paul Ancion, pour Ecolo, et Fabian Culot, pour le MR, y ont pris part. Il a été convenu avec Elia et Luminus d’organiser une nouvelle information à la population, et ce en fonction de l’évolution de la situation sanitaire ", a précisé vendredi Francis Bekaert.

Pour rappel, cette liaison est liée à la volonté de Luminus de construire une 2e unité de production, de type Turbine-Gaz-Vapeur, sur son site de Seraing. Si Luminus a obtenu le permis, il nous revient qu’un recours a été introduit. Ce que confirme Luminus, sans souhaiter en dire davantage.