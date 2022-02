À travers la nouvelle exposition à découvrir à la Maison des Métiers d’Art de la Province de Liège, jusqu’au 25 juin, l’objectif est de braquer les projecteurs sur une tendance très actuelle, à savoir la récup’ et le recyclage dans le secteur de la mode. Cette exposition s’intitule "Upcycling - Recycler avec style".

"L’upcycling, ou recyclage par le haut, est une manière particulièrement noble de donner une seconde vie aux objets que nous n’utilisons plus. Il s’inscrit dans une démarche durable puisque, ainsi, on évite de jeter. Dans le secteur de la mode, c’est une nouvelle source de créativité", souligne Jean-Marc Hakir, responsable du secteur des métiers d’art.

Avoir choisi le thème du recyclage est aussi une manière de poser un regard sur l’évolution des sociétés industrielles. "La présence massive du système de la fast fashion montre encore à quel point, malgré un travail de sensibilisation présent dans notre société, nous devons nous battre pour faire changer le mode de production de la mode et permettre un mode de consommation durable aux citoyens".

L’exposition présente une sélection de silhouettes créées dans le cadre du projet Défil’éco, mené depuis 2013 par l’ASBL Assistance à l’Enfance. L’idée de départ était de valoriser le magasin de seconde main de l’ASBL en organisant un défilé de créations basées sur la récupération et réalisées, d’une part, par des étudiants et professionnels et, d’autre part, par des binômes d’associations n’ayant pas l’habitude de travailler ensemble.

Des chaises, composées d’éléments recyclés, sont également à admirer.

Un second volet de l’exposition, intitulé "Derrière l’œuvre, une histoire", se déroulera à la Design Station du 6 au 29 mai.