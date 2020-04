Tout en proposant une aide à Intradel, ces bourgmestres estiment que les policiers doivent assumer des missions bien plus larges en cette période de crise...

Comme annoncé à la suite des nouvelles directives du Conseil national de sécurité, les recyparcs d'Intradel en province de Liège rouvriront leurs grilles ce mercredi. Si les bourgmestres des communes de l’arrondissement de Huy-Waremme (31) saluent cette décision de réouverture, sachant que les dépôts sauvages ont eu tendance à augmenter durant la période de fermeture, ils ne sont pas pour autant favorables aux mesures ayant fait l'objet d'un accord entre les organisations syndicales et la direction d'Intradel.

Si ces 31 bourgmestres précisent que cette réouverture doit s'effectuer dans le strict respect des mesures hygiéniques et sécuritaires liées à la pandémie de coronavirus, tant pour les agents que pour la population, et s'ils se disent disposés à apporter leur aide sous des formes diverses, ils estiment par contre que les conditions imposées par Intradel, en vue de la réouverture des recyparcs, vont "au-delà des exigences posées par la directive ministérielle, surtout quant à la présence permanente de forces policières pour la sécurité à l’extérieur et à l’intérieur de la zone de tri des déchets".

"Face à la pandémie qui nous afflige, les policiers doivent avant tout aider à faire respecter les mesures sanitaires dans l’ensemble de l'espace public. Prévoir des agents en faction dans les recyparcs gérés par Intradel est excessif et trop contraignant pour des zones de police fortement sollicitées depuis le début de la crise et qui, surtout, doivent assumer des missions bien plus larges", soulignent les bourgmestres de l’arrondissement de Huy-Waremme, qui s'étonnent par ailleurs de l'obligation imposée à tous de porter un masque, "alors que l'Etat fédéral est resté au stade de la recommandation en la matière et est, pour l’heure, incapable de fournir un exemplaire à chaque citoyen".

Aussi, les bourgmestres de Huy-Waremme demandent instamment à l'intercommunale Intradel de revoir sa position sur les conditions d’ouverture des recyparcs. Pour les raisons précisées plus haut, ils souhaitent que la surveillance soit effectuée par une société de gardiennage privée, et non par la police locale, et que ces frais d'encadrement et de sécurité soient pris en charge par l’intercommunale elle-même.

Une missive en ce sens a été adressée aux administrateurs d'Intradel et au cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier.

Ces bourgmestres appellent le gouvernement wallon à imposer aux intercommunales de gestion des déchets de solliciter des services de sécurité/gardiennage privés. "A l'instar de la position adoptée par la grande distribution, par exemple. Parmi les suggestions constructives, les communes soulignent l’intérêt d’une formule de prise de rendez-vous, visiblement fluide et efficace dans d'autres zones de territoire, en Flandre notamment. Un système qui est d'ailleurs recommandé, en termes clairs, dans la directive édictée par Madame la ministre de l'Environnement ce 17 avril".