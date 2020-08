La collecte d'asbeste-ciment (amiante) reprendra dans 4 recyparcs : Beyne-Heusay, Huy, Glain et Verviers2 (Stembert).



"Nous avons en effet réussi à obtenir des équipements pour nos préposés afin d'assurer (dans 4 parcs) la collecte de cette fraction. La collecte avait été suspendue il y a une quinzaine de jours suite à une pénurie des équipements de protection à cause du Covid-19".



Par ailleurs, les DEEE (électros) seront à nouveaux collectés à partir de ce mardi dans les recyparcs de St Georges et Chaudfontaine. Par contre, cette collecte (DEEE) est suspendue jusqu'à nouvel ordre dans les recyparcs de Sart Moray et d'Angleur.



En effet : "malgré une évacuation des DEEE le samedi afin de ne pas les laisser dans le recyparc du samedi soir au mardi matin; malgré une collaboration efficace avec les communes et zones de police concernées; malgré plusieurs arrestations dont 3 condamnations à 6 mois de prison ferme, les vols et dégradations ont continué à se produire". Dans l'attente d'une solution efficace, la collecte des DEEE dans ces 2 recyparcs est suspendue à partir de ce mardi 11/08.

Et de remercier enfin les citoyens "qui on fait l'effort de reporter leur visite", suite à la demande effectuée face à l'engorgement des recyparcs.





L'intercommunale Intradel, en charge des recyparcs, annonce un retour à un taux d'activité normale, suite à une affluence jugée trop forte ces dernières semaines. Intradel confirme donc quelques changements au niveau de ses recyparcs, dès ce mardi 11 août.