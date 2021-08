La circulation va être plus difficile en rive droite cette semaine en raison de la réfection de la rue Grétry.



Depuis ce lundi 9 août jusqu'à ce vendredi 13 août, la rue Grétry est fermée à la circulation des véhicules entre le carrefour avec les quais Orban et de Longdoz (non inclus) et le carrefour avec les rues Lairesse et Natalis (non incluses).

Les rues perpendiculaires à la rue Grétry (Libotte, du Fer et Edouard Remouchamps) sont également fermées à hauteur du chantier mais restent accessibles à la circulation locale par l'autre extrémité.

En provenance de Chênée en direction de Liège, les véhicules peuvent dévier via les rues Natalis et Lairesse.

En provenance du centre-ville, les véhicules peuvent dévier via le quai de Longdoz.

Les entrées de parking de la Médiacité restent toutes accessibles au départ des quais de la Dérivation.