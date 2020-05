Le chauffeur n'a pas été blessé, mais est en état de choc

C’est une jeune fille pour le moins énervée qui, ce lundi en début d’après-midi, s’est exprimée sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’il y avait matière à perdre son calme…

“Premier jour de déconfinement. À toi grosse pourriture, qui a jeté un pavé dans le bus de mon père qui se lève en pleine nuit pour pouvoir te permettre de promener ton cul, toi qui refuses catégoriquement de porter un masque dans les transports en communs, j’espère que tu vas payer cher ton geste !”

En effet quelques heures plus tôt, vers 9 h 30, alors qu’il se trouvait au volant de son bus de la ligne 32, dans le centre de Jemeppe (Seraing), le papa de Leslie a refusé de laisser monter un passager qui voulait entrer dans le bus sans masque ni autre protection.

C’est que depuis ce lundi, le règlement est on ne peut plus clair : pas de masque, pas de bus… Et il faut vivre sur une autre planète pour ne pas le savoir !

Mais le passager éconduit ne l’a pas entendu de cette oreille. En rage, le jeune homme a empoigné un pavé et l’a jeté de toutes ses forces en direction du chauffeur. Si ledit pare-brise a tenu bon, le chauffeur a reçu quelques éclats qui ne l’ont pas blessé. L’homme est toutefois en état de choc.

L’homme a toutefois eu la présence d’esprit de contacter le dispatching de la TEC qui a immédiatement prévenu la police.

À l’arrivée des forces de l’ordre, le passager éconduit avait toutefois pris la poudre d’escampette.

Une plainte a, bien entendu, été déposée.