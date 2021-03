Durant ce weekend, les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir à vingt-quatre reprises et les pompiers de la zone Hesbaye à une dizaine de reprises pour des interventions nécessaires à la suite des importantes bourrasques de vent qui ont sévi sur ces régions.

Ce samedi, les hommes du feu de la zone Hemeco ont réalisé des interventions à Nandrin, Modave, Clavier, Tinlot, Villers-le-Bouillet et Marchin. Les pompiers ont principalement tronçonné des arbres qui se sont couchés sur les routes à la suite des fortes bourrasques de vent.

Ce dimanche, les appels étaient centrés sur Huy et Hamoir. Du côté des pompiers de la zone Hesbaye, les pompiers sont intervenus sur un toit et une corniche s'étaient envolés à Remicourt. Ce dimanche, les hommes du feu de Hesbaye ont également dû intervenir à quatre reprises pour des arbres tombés sur les chaussées. Heureusement, les dégâts sont limités et les faits n’ont pas provoqué de blessés.