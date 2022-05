En région liégeoise, la construction de deux centrales au gaz, à Flémalle (Awirs) et Seraing, inquiète. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'accord du gouvernement fédéral prévoyant la construction de centrales au gaz en vue de la sortie du nucléaire et fait suite au déclassement du projet de Vilvorde en raison du refus de permis du gouvernement flamand.

Ces derniers temps, de Liège à Seraing en passant par Neupré, des interrogations et craintes ont été émises à bien des égards. Cette semaine, la construction de ces centrales à Seraing et Flémalle a été évoquée au Parlement wallon, à travers une question du député Laurent Léonard (PS) au ministre du Climat et de l'Énergie, Philippe Henry. "Dans un rayon assez restreint sur le territoire wallon, deux centrales au gaz vont opérer leurs activités et générer l’émission de plusieurs tonnes de CO2, ce qui aura inévitablement des répercussions sur le comptage des émissions en Wallonie", a indiqué le député, qui a ensuite demandé au ministre de quelle manière ces émissions supplémentaires pourront être compensées afin de respecter les normes en vigueur mais aussi ce qui est imposé aux sociétés concernées (Luminus à Seraing et Engie aux Awirs) "afin que la Wallonie ne soit pas transformée en une sorte d’usine à gaz"...

A noter, d'emblée, que ces deux centrales au gaz sont censées s'implanter sur des sites industriels déjà occupés par des centrales de production électrique, celle des Awirs étant d'ailleurs en cours de démantèlement.

"Je tiens à rappeler que la majorité des centrales TGV belges restent localisées en région flamande", a d'emblée indiqué le ministre Henry, ajoutant que les émissions de gaz à effet de serre issues de la production électrique à partir de combustibles fossiles relèvent d'une réglementation européenne imposée par les échanges de quotas d'émission, soit le système ETS.

"Il n'y a pas d'objectif belge et, a fortiori, wallon, en matière de réduction d’émissions pour toutes les installations industrielles sous la directive ETS", a souligné le ministre. "Par contre, l'Union européenne s'est bien engagée formellement à réduire les émissions des secteurs ETS de 61 % entre 2005 et 2030. Il n'est pas ici question de compenser des émissions à l'échelle de la Région, ni même du pays. Nous ne pouvons pas préjuger des décisions européennes sur la manière dont la Commission appliquera la limitation des quotas ETS... Tout cela résultera d’un grand équilibre européen".

Philippe Henry a, en outre, indiqué qu'il est question ici de réserves capacitaires et que les nouvelles installations "ne fonctionneront pas à 100 % de leur pleine production".

Quant au permis unique à délivrer, la procédure d'octroi en vigueur en Wallonie ne prévoit actuellement pas de conditions particulières sur les émissions de CO2... "Par contre, le fait que la nouvelle centrale respecte le principe des meilleures technologies disponibles fait que les émissions par quantité d'énergie produite sont au minimum. L'efficience énergétique est de 61 % sachant que celle de la centrale actuelle est de 52 %. Pour les autres normes, dont celles pour la qualité de l’air, le permis impose leur respect assorti d'une procédure habituelle de contrôle", a-t-il précisé.

Et de relever le fait que la nouvelle centrale est prééquipée pour permettre, le cas échéant, la récupération du CO2 à des fins soit de séquestration après transport, soit de réutilisation pour produit. "En particulier, Luminus travaille à combiner la réutilisation du CO2 en lien avec une possible combinaison avec une production d’hydrogène. Ce projet fait partie d’un programme de recherche soutenu par le plan de relance européen", a-t-il conclu.

Tout en insistant sur la nécessité de fournir des explications aux citoyens et aux communes en vue d'une bonne compréhension, Laurent Léonard s'est dit favorable à la construction de ces deux centrales en vue d'assurer l'approvisionnement en électricité. Et de rappeler le cas particulier des Awirs, où l'on a supprimé la centrale biomasse pour des raisons économiques, à défaut de renouvellement des certificats verts... "Cela a occasionné une perte d'emplois et une perte importante de recettes fiscales, soit un million d'euros en moins pour la commune concernée. Sur un budget de 42 millions d'euros, c'est important", a-t-il souligné.