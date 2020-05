"Oui, les métiers des soins de santé sont aujourd'hui salués par tout le monde mais ce n'est pas cela qui va nous sauver". Joël Bertho, secrétaire régional de la CGSP Admi à Liège, se veut clair : rien n'est acquis. Avec la crise du coronavirus en effet, le secteur de soins de santé est mis en avant mais, "malheureusement, il a fallu une telle crise pour mettre en évidence tout ce qui ne fonctionnait pas", constate le syndicaliste.

Ce mercredi 27 mai, en région liégeoise, la CGSP Admi de Liège, comme d'autres régionales, organisera dès lors plusieurs actions pour affirmer sa détermination. "L'État ne confinera pas la colère du personnel".

Dès 5h30 et jusqu'à 9h, la CGSP Admi organisera une distribution de tracts devant l'hôpital de la Citadelle à Liège, tout comme au CHBA de 7h à 9h, avant une assemblée générale du personnel sur le parking du CHBA et un rassemblement symbolique, avec une minute de silence à la mémoire des victimes du Covid-19, au Pèri d'Isosl.

Le message, c'est donc celui d'un secteur qui tient à ne pas laisser passer cette "opportunité" malheureuse... "On le voit, on l'a vu, il n'y a pas assez de personnel, pas assez de matériel et les travailleurs ne sont pas assez rémunérés, cela fait des années qu'on le dit".

Pour Joël Bertho c'est clair, "il faut réengager mais pour le faire, il faut aussi redorer l'image de ces métiers, il faut relever les barèmes et améliorer les conditions de travail".

Avec cette action, le secteur veut sensibiliser les ministres de la Santé du pays. "Les travailleurs ne lâcheront rien. Au-delà de la suspension des deux arrêtés royaux, les travailleurs veulent et méritent un refinancement de la sécurité sociale et une revalorisation des fonctions et de barèmes de l'ensemble du personnel du secteur de la santé", insiste-t-on à la CGSP Admi.