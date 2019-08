Les faits se sont déroulés ce dimanche, à Seraing, en plein centre-ville, rue Jean-de-Seraing précisément. Durant plusieurs heures, un échange tendu s’est déroulé entre plusieurs individus, dont Jordi (27 ans) et Rudy (37 ans), deux frères, habitants de ladite rue. Ces deux derniers ainsi qu’Ardrian, quant à lui âgé de 21 ans, ont été privés de liberté dimanche dans la soirée.

Selon plusieurs témoins en effet, c’est vers 14h que les premiers contacts ont eu lieu entre les trois gaillards. Alors que Jordi et Rudy se trouvaient assis devant leur domicile, un véhicule à bord duquel se trouvait Ardrian, s’est approché… et selon Ardrian, c’est le regard jeté par Rudy au véhicule qui aurait tout déclenché…

On l’a compris, les intervenants étaient quelque peu crispés ce dimanche et peu de temps après le premier passage, le véhicule dans lequel se trouvaient au moins trois personnes est repassé devant le domicile de Jordi et Rudy. Cette fois, des couteaux auraient été exhibés. Plusieurs passages ont alors été effectués en guise d’intimidation et, selon Jordi, l’un des occupants du véhicule aurait tenté de frapper Rudy avec l’arme blanche. C’est alors que Jordi s’est emparé d’une arme à feu qu’il dissimulait chez lui et qu’il s’est approché du véhicule… il n’a pas hésité à tirer dans les jambes de l’un des individus.

Ce n’est qu’en fin de journée, vers 21 h 30, que la police, prévenue, est intervenue. La confusion régnait toujours ; les policiers ont dès lors privé de liberté Jordi, Rudy et Ardrian, identifiés comme étant les trois principaux belligérants… Ces derniers ont été déférés au parquet de Liège où ils devaient être entendus par un juge d’instruction ce mardi.