Le Collège communal de Herstal a décidé ce lundi 22 juin d’autoriser la réouverture des différentes infrastructures sportives et du musée communal de l’entité.

"La décision était très attendue par les sportives et les sportifs de notre commune", indique-t-on à Herstal. Cette réouverture est prévue pour le 1er juillet 2020, soit pour mercredi prochain. Les bâtiments concernés sont le hall omnisports Michel Daerden, la plaine Emile Muraille y compris le hall omnisports la Préalle et la piste d’athlétisme, les terrains et la cafétéria du FC Herstal, la plaine de jeux de Herstal et les terrains multisports de Vottem et de Herstal.

"Tous les clubs et groupements sportifs vont recevoir un guide mentionnant les règles et recommandations émises par le Conseil National de la Sécurité et l’Administration générale du Sport (Adeps)", précise-t-on encore à la commune. "Les sportifs sont invités à suivre attentivement les instructions des agents communaux et des responsables des clubs".

Pas la piscine communale

À noter qu’aucune décision n’a encore été prise pour la piscine communale. La possibilité de la rouvrir sera étudiée lorsque les conditions de réouverture auront été fixées par le Conseil National de Sécurité et/ou toutes autres autorités.

Par ailleurs, le musée communal rouvrira aussi ses portes dès ce 1er juillet, tous les jours sauf le vendredi et jours fériés. Herstal précise toutefois : "les visites auront lieu uniquement sur rendez-vous. Nous accueillons au maximum 6 personnes d’une même famille ou 1 seul visiteur par visite. Les visites se déroulent à 13h et à 15h, la durée d’une visite est limitée à une heure et le port du masque est obligatoire".