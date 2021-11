Ce jeudi, Georgette Dethier, 82 ans, une Remicourtoise qui a été retrouvée grièvement blessée à son domicile a été opérée, indique le parquet de Liège. La dame qui avait été retrouvée dans un état grave est toujours en vie. Parallèlement, le corps de Didier Bada, 57 ans, qui habitait à côté de l’octogénaire dans la rue des Combattants a été autopsié ce jeudi par un médecin légiste. Les résultats de cette autopsie ne sont pas encore parvenus au niveau du parquet de Liège.

Pour rappel, mercredi, une infirmière qui se rendait au domicile de Georgette Dethier s’est inquiétée du fait que la dame ne répondait pas lorsqu’elle s’est rendue sur place pour lui prodiguer ses soins. Les volets de l’habitation étaient toujours baissés, ce qui n’est apparemment par l’habitude de l’habitante des lieux. L’infirmière s’est alors rendue chez Didier Bada, le voisin de la dame qui avait pour habitude d’apporter son aide à l’octogénaire. Ce dernier ne se trouvait pas non plus à son domicile.

L’infirmière a eu un contact avec la maman de Didier Bada et les deux femmes sont retournées chez l’octogénaire pour tenter d’y voir plus clair. Lorsque les deux dames sont rentrées dans l’habitation, elles ont découvert qu’un drame s’était produit à l’endroit ! En effet, le corps sans vie de Didier Bada a été retrouvé sur place tandis que Georgette Dethier était grièvement blessée. Une vitre avait été cassée à l’arrière de l’habitation et l’habitation était dans un état de désordre inhabituel. L’infirmière a rapidement appelé les secours. La police de la zone Hesbaye s’est immédiatement rendue sur place tandis que l’octogénaire a été prise en charge par une ambulance. La victime a été conduite à l’hôpital pour y recevoir des soins appropriés.

La PJF ainsi que le labo se sont rendus sur place pour y effectuer les constatations d’usage. Un juge d’instruction a été désigné dans ce dossier. L’octogénaire portait un bracelet de télévigilance, mais elle n’en n’aurait pas fait usage. Les deux victimes sont favorablement connues dans le quartier. Une enquête a débuté pour tenter d’y voir plus clair. Pour l’instant, aucune arrestation n’a encore eu lieu dans ce dossier comme le confirme le parquet de Liège. L’enquête suit son cours pour tenter de retrouver le ou les auteurs de ces faits.