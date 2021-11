Dramatique cambriolage, dans la nuit de mardi à mercredi dans une maison de la rue des Combattants, à Remicourt. L’alerte a été donnée par une infirmière à domicile qui venait faire les soins d’une de ses patientes, une Remicourtoise âgée de 82 ans et qui vit seule.

L’infirmière a été étonnée, en arrivant sur place, de voir les volets toujours baissés car ce n’était pas dans les habitudes de sa patiente. Elle est alors allée chez le voisin de l’octogénaire qui a l’habitude de lui venir en aide quand c’est nécessaire. Et nouvel étonnement, le Remicourtois âgé de 56 ans, n’était pas chez lui. L’infirmière est alors retournée chez l’octogénaire, avec la maman du voisin. Elles sont toutes deux allées sur l’arrière de la maison où elles ont constaté qu’une vitre était cassée. Et quand elles sont entrées dans l’habitation, elles ont découvert le corps du voisin. L’homme était décédé alors que l’octogénaire était, elle, grièvement blessée. L’infirmière a eu tôt fait d’appeler les secours. La zone de police de Hesbaye est allée sur place, bientôt rejointe par la PJF ainsi que le labo alors qu’un juge d’instruction était désigné.

Que s’est-il passé la nuit de mardi à mercredi dans cette maison de la rue des Combattants? On peut supposer qu’un ou des individus sont entrés par effraction dans l’habitation avec la volonté de commettre un vol. La maison était d’ailleurs passablement en désordre. L’octogénaire a un bracelet de télévigilance à activer lorsqu’elle a un souci. S’est-elle rendue compte qu’elle était cambriolée? A-t-elle appelé son voisin comme il était de coutume quand elle avait un souci? On peut supposer que le voisin, ainsi alerté, est venu voir sur place ce qui se passait et est tombé nez à nez avec le ou les voleurs. L’homme, "honorablement connu" comme on le raconte à Remicourt, a été victime de très violents coups. De poing vraisemblablement. Aucune arme n’aurait été utilisée. Et l’octogénaire? Elle aussi a subi la fureur des cambrioleurs. Elle a été emmenée en milieu hospitalier, ses jours sont en danger, elle est dans un état critique. Elle qui est connue dans le quartier comme étant quelqu’un d’avenant.

L’autopsie du corps du malheureux voisin qui a été roué de coups sera réalisée demain. La dame, elle, n’a pas encore pu être entendue.