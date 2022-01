Aywaille D’importants travaux vont débuter… l’impact sur la mobilité sera conséquent.

Le bourgmestre d’Aywaille ne l’a pas caché, lors du vote du budget communal de 2022 : l’année en question sera clairement marquée par les travaux à Aywaille. Entre les chantiers reportés suite à la crise du Covid et les inondations et ceux prévus cette année, la commune sera le théâtre de nombreux travaux dans les mois à venir.

Mais si d’aucuns pensent au chantier de la place (qui devrait débuter dans le courant du second semestre) ou encore à ceux du quartier Saint-Pierre, un autre dossier risque d’avoir un impact plus important sur la mobilité dans l’entité et dans toute la vallée de l’Amblève : le raccordement de Sougné-Remouchamps à la station d’épuration d’Aywaille.

En effet, l’objectif affiché est bien de raccorder, enfin, les habitations de Sougné-Remouchamps à la station d’épuration située en aval d’Aywaille. Pour ce faire toutefois, le chemin à parcourir est long… et il passe malheureusement par des zones sensibles.