Un artiste d’exception mérite un lieu d’exception. C’est ce qui arrivera le 17 octobre prochain avec la venue en concert de Laurent Voulzy dans l’église Saint-Jacques-le-Mineur de Liège. Une prestation qui s’annonce à la fois intime et unique. Car pour l’occasion, le chanteur, accompagné de deux musiciens, adaptera son répertoire à la "salle" qui l’accueille. À la voix caractéristique qui est la sienne et à son jeu de guitare, il a ajouté des arrangements aériens faits de nappes de synthé et de harpe.

Ce n’est pas la première fois que Voulzy se produit dans un édifice religieux. En 2012 déjà, son Lys&Love Tour avait enchanté la basilique Saint-Denis à Paris et la Saint John’s Smith Square Church à Londres. En témoigne le double live capté dans l’église Saint-Eustache, toujours à Paris. Quant à la tournée actuelle, entamée au printemps, elle a déjà fait étape chez nous dans les collégiales Sainte- Waudru de Mons, Notre-Dame de Huy et Sainte-Gertrude de Nivelles, ainsi que dans la basilique de Koekelberg.

Laurent Voulzy le répète à l’envi, il aime les églises. Ces lieux le transportent : "Elles sont pour moi un havre d’éternité. Chanter dans une église, c’est comme monter dans un vaisseau spatial qui emmène au ciel." On ne doute pas un instant que c’est là-haut qu’il emmènera son public venu le voir à Saint-Jacques-le-Mineur car l’édifice a plus que de l’allure. Fondée en 1015, l’église actuelle a été construite entre 1514 et 1538. De style gothique flamboyant, c’est une des merveilles de la Belgique.

