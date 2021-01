Âgé de 93 ans, Roger Mené s’est éteint ce mardi. L’accent liégeois bien prononcé, fier de ses origines, M. Mené a assuré la présidence de l’Union des Classes Moyennes (UCM) durant 34 ans.

Né à Ougrée, le 3 juillet 1927, Roger Mené a fait des études de chimiste et a travaillé pour Cockerill. Son mariage l’a fait entrer dans une famille d’indépendants, spécialisés dans le commerce de chauffage et d’électroménager. Il dirigera pendant quarante ans les établissements Mené-Godechard, situés à Seraing.

Très vite, Roger Mené se lance dans la défense des indépendants, alors privés de toute sécurité sociale.

Il s’engage dès 1968 à l’Union des classes moyennes et en devient le président national en 1974. Quand il quitte son poste en 2008, les indépendants ont un réel statut social, solide, et UCM porte leur voix dans toutes les instances officielles du pays, y compris au Groupe des dix (G10), le sommet de la concertation sociale fédérale.

C’est aussi sous sa présidence qu’UCM devient le seul groupe social francophone de services aux entreprises avec une caisse d’assurances sociales, un secrétariat social, un guichet d’entreprises et des services d’accompagnement à la création, au développement et à la promotion d’une économie durable.

Roger Mené avait quitté UCM Liège en septembre 2015. Il a siégé à la Banque nationale, a présidé le Fonds de participation (organisme fédéral de financement), le Comité de crédit de la Sowalfin… Titulaire de plusieurs distinctions honorifiques, il avait été élevé au rang de baron en 2001.

D’origine modeste, Roger Mené s’est battu pour les “petits”. Le combat de sa vie était de donner aux hommes et aux femmes qui travaillent dur, qui créent leur emploi, qui font tourner l’économie, le respect qu’ils et elles méritent. Il a poursuivi ce combat avec un enthousiasme sans faille et conviction.

Ces derniers mois encore, Roger Mené s’inquiétait de la situation de “ses” indépendants dans la crise du Covid. C’est en décembre que son état de santé s’est dégradé et il s’est éteint à Chaudfontaine.