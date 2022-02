Les travaux du tram ont du retard et engendrent l’ouverture de tranchées sur les voiries à travers toute la Ville de Liège ! Un état de fait qui a été évoqué, ce mercredi, au Parlement wallon.

En effet, en séance plénière du Parlement de Wallonie, la députée Alda Greoli a interpellé le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus à la suite des déclarations du ministre de la Mobilité et des Travaux publics Philippe Henry.

"Lors de la Commission générale sur les travaux du tram liégeois, vendredi dernier", explique Alda Greoli, "le ministre Henry n’a pu expliquer ni le retard du chantier (si ce n’est quelques mois dus au Covid) ni l’abandon de l’approche des travaux par tronçon au profit de chantiers sur toute la ligne, raison pour laquelle des trous ont été creusés en même temps sur tout le territoire communal liégeois".

La députée CDH s’étonne par conséquent que le ministre ait affirmé avec confiance que Tram’Ardent, le consortium chargé des travaux du Tram de Liège, respecterait le nouveau planning qui prévoit la mise en circulation en 2024, d’autant plus qu’il n’a toujours pas reçu de planning détaillé des travaux.

Pour le CDH, même si Tram’Ardent a manqué à ses obligations contractuelles, dans un chantier de cette ampleur, le maître d’ouvrage se doit de suivre les travaux avec vigilance. "Le ministre et le SPW Mobilité et Infrastructures semblent donc avoir négligé cette tâche. De plus, le contrat avec Tram’Ardent ne contient pas de clause prévoyant le paiement d’indemnités en cas de retard. Le gouvernement wallon n’a pas non plus prévu d’aide spécifique pour les commerçants liégeois."

La députée propose par conséquent d’organiser une médiation entre les ministres, la Région, la Ville de Liège, Tram’Ardent, l’OTW et les commerçants liégeois le plus rapidement possible. "L’objectif de cette procédure consiste à mener une révision du contrat pour prendre des engagements fermes qui ne sont pas inclus dans le contrat actuel et en particulier de réorganiser les travaux pour limiter au maximum les nuisances pour les riverains et les commerçants, de prévoir une compensation aux commerçants pour les dommages subis à cause des retards et de fournir un planning détaillé et mis à jour des travaux."