78 clients ont répondu présents...

L'entreprise liégeoise Reno-Solutions avait répondu positivement à l’appel aux dons lancé par la Croix-Rouge le 26 mars 2020. Active dans le secteur de la rénovation énergétique, elle s’était engagée à reverser un montant de 134 euros pour toutes commandes reçues entre le 27 mars et le 31 mai 2020 inclus. Les équipes de Reno-Solutions sont fières d’avoir pu remettre un chèque d’un montant de 10 452 euros à la Croix-Rouge.

L’action lancée par Reno-Solutions a en effet reçu un franc succès auprès de leurs clients puisque 78 d'entre eux ont répondu présents à cet appel, ce qui permet à l’entreprise de verser 78 fois 134 euros à la Croix-Rouge. Pour rappel, les 134 euros correspondent au prix d’un kit de protection et de désinfection nécessaire pour une ambulance avec deux ambulanciers.

"Nous sommes vraiment fiers d’avoir pu verser plus de 10 000 euros à la Croix-Rouge dans le cadre de cette crise sanitaire. Il s’agit bien entendu du travail de toute une équipe, car si nous avons repris à ce jour nos activités, en respectant bien entendu les normes en vigueur en matière de sécurité, cette action a été menée pendant le confinement. De plus, savoir que nos clients partagent les valeurs que nous défendons ne peut que nous ravir dans l’évolution de notre entreprise", souligne Laurent Boulanger, du département marketing de Reno-Solutions, initiateur de cette action.

Depuis 10 ans, l’entreprise accompagne tant les particuliers que les entreprises et les institutions dans une démarche d’optimisation énergétique dans le secteur de la rénovation résidentielle et non résidentielle. Outre le fait que l’entreprise a pu apporter son soutien aux personnels soignants, cette crise sans précédent a également permis à Reno-Solutions de se réinventer et de s’adapter.

"Nous sommes heureux d’avoir relancé nos activités. Nous sommes une jeune entreprise où l’entente et l’esprit d’équipe ont toujours joué un rôle essentiel. Le télétravail a bien fonctionné, mais le contact humain nous a réellement manqué. Cette crise nous a permis de nous réinventer et de voir l’avenir sous un autre angle. Aujourd’hui, nous avons réadapté nos visites commerciales afin d’éviter les déplacements. S’il s’agit en partie d’une demande de nos clients, l’écologie a toujours fait partie de nos préoccupations et nous permettre de réduire nos émissions de carbone a toujours fait partie de nos réflexions. 30 % de nos visites commerciales se font donc par téléphone, nos devis sont envoyés par courrier ou mail sans engagement là où avant on se déplaçait systématiquement… Finalement, cette crise nous a permis de qualifier de manière différente nos déplacements. Et cette vision va de pair avec notre volonté de tendre vers une flotte de véhicules à 100 % électrique à l’horizon 2021", indique Laurent Boulanger.