Les services d'intervention sont rapidemnt intervenus et la travserse Botanique-Piercot a été fermée à la circulation avec une déviation vers la traverse Augustins.

Reste que dans le quartier, les véhicules ont circulé au pas durant plusieurs heures... la zone est toujours à éviter.

Les automobilistes qui circulaient ce vendredi matin dans le centre de Liège ont dû prendre leur mal en patience... car le chaos annoncé était bien au rendez-vous, particulièrement au niveau des grands boulevards. En marge du chantier du tram qui congestionne le trafic, et de la rentrée des écoles secondaires, un accident est survenu ce vendredi matin devant la statue Charlemagne, sur la traversée entre le boulevard Piercot et la rue du Jardin Botanique : une branche d'arbre particulèrement imposante, "maîtresse", est tombée sur la voirie et a endommagé trois véhicules. Les occupants ont pu quitter leur véhicule, il n'y a qu'un blessé léger.