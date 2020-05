Seuls 9 enfants de 6e primaire retrouvaient les bancs de l’école lundi matin à Lantin.

Lundi débutait la phase deux du déconfiement. Sur la commune de Juprelle, c’était le grand jour de la rentrée après 3 semaines de préparations. Mais ce lundi était pourtant loin d’être une journée comme les autres. Dans l’école communale de Lantin située sur la commune, seuls 9 enfants de 6e primaire sur les 18 que compte habituellement l’établissement, ont retrouvé leur institutrice.

Émeline 11 ans, était ravie de retrouver ses amis malgré les conditions exceptionnelles. Un masque sur le visage, la jeune élève explique, "je suis contente de revenir à l’école parce que l’année prochaine, mes amis ne seront plus dans la même école que moi donc j’avais envie de les revoir". De son côté, la maman d’Émeline n’a aucune crainte, "je n’ai pas du tout peur, j’ai vraiment confiance en l’établissement".

Ça fait maintenant 3 semaines qu’on prépare cette rentrée des classes exceptionnelle sur la commune de Juprelle qui compte 4 écoles primaires sur son territoire. "Dimanche, nous avons reçu les masques de la communauté française", explique Anne Ghaye, échevine de l’enseignement. Elle poursuit, "la commune avait également commandé des masques pour les écoles, j’ai donc distribué ces masques lundi dans les écoles communales et catholiques de la commune. Ainsi, les élèves auront chacun 4 masques. En plus des désinfections imposées, j’ai également demandé que les bancs et toutes les surfaces susceptibles d’êtres touchées soient lavés sur le temps de midi pour plus de sécurité et chaque classe a un évier et du papier pour que les élèves puissent se laver les mains avec du savon".

Une rentrée des classes au mois de mai qui permettra à Émeline de revoir ses camarades, mais qui ne permettra pas pour autant de rattraper le temps perdu. "La chose pour laquelle ils sont le plus tristes, c’est qu’ils n’ont pas fait la photo de classe", explique sa maman. Elle poursuit, "c’était la dernière de leur primaire donc c’est dommage, mais rien ne nous empêche de se retrouver durant les grandes vacances pour en faire une".

Au total, 51 élèves de 6e primaire ont pris le chemin de l’école lundi, sur les 84 que compte la commune.