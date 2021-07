Parmi les nombreux bâtiments ayant souffert des inondations, il y a également des établissements scolaires… "Sur la Wallonie, nous concernant, on estime qu’environ 5 bâtiments ont été plus endommagés que d’autres. La priorité sera mise sur ceux-là. Un travail y a déjà été réalisé grâce à la solidarité qui s’est créée au départ des équipes et des experts se sont rendus sur place pour évaluer les dégâts", précise la porte-parole de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), le plus grand Pouvoir Organisateur d’enseignement public dans la partie francophone du pays.

En province de Liège, on évoque notamment, du côté de Verviers, les athénées Verdi et Thil Lorrain.

Sachant que, dans certains cas, les locaux sont hors d’usage, autant dire que le défi est de taille pour les équipes éducatives qui doivent remettre les lieux en état et rééquiper les installations en vue de la rentrée des classes… d’ici environ un mois…

Dépôts au CAF

Raison pour laquelle Wallonie-Bruxelles Enseignement a lancé un appel aux dons