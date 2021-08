La Task force Mobilité Inondations a présenté les pistes et les efforts déployés…

Au niveau wallon, on peut parler de plus de 100 000 personnes impactées par les inondations… mais ceux qui ont la chance d’habiter un peu plus en hauteur ont été épargnés. Aujourd’hui, ce sont eux qui doivent se montrer solidaires et s’inscrire dans la problématique de notre région. Il faut trouver des alternatives en matière de mobilité et ne plus se dire, je pars à telle heure et je veux être à telle heure à mon travail".

Willy Demeyer ne peut être plus clair : alors que la rentrée scolaire en région liégeoise s’annonce comme la plus compliquée de ces dernières décennies, en matière de mobilité, le maître mot devra être la solidarité. Depuis les inondations de mi-juillet en effet, le tunnel de Cointe est fermé à la circulation… tunnel qui voit passer chaque jour plus de 80 000 véhicules. "Tous ceux-ci vont donc devoir trouver une alternative pour se faire un chemin", constate le bourgmestre de Liège. Les embouteillages semblent inéluctables.

C’est la raison pour laquelle une Task Force Mobilité, réunissant de nombreux acteurs comme la Ville de Liège, la Région, le SPW, la SNCB, le Tec et d’autres communes périphériques, a rapidement été mise en place. "Notre objectif face à cet épisode de longue durée", expliquait ce mardi matin le ministre de la Mobilité Philippe Henry, "est de faire connaître au maximum les alternatives". Celles qui existaient déjà donc mais aussi celles renforcées ou mises en place pour cette situation exceptionnelle. On en compte une dizaine… le train, le bus voire le vélo sont des atouts de choix.

Privilégier le train à la voiture. Dès ce 1er septembre, les parkings des gares d" Angleur, Ans et Esneux pourront servir de parking de délestage annonce la Task Force. Au total en effet, ces parkings, dont la capacité a été augmentée pour certains, totalisent près de 475 places. Tous seront gratuits, "et au départ de ces gares, l’offre ferroviaire est de 3 à 7 trains par heure dans chaque sens", insiste le ministre, "des trains qui, la SNCB nous l’a confirmé, ne sont pas du tout bondés". Dans la Vallée de la Vesdre ce 1er septembre, l’offre ferroviaire sera rétablie de Nessonvaux à Liège.