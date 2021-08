Trooz Malgré les difficultés, toutes les écoles seront ouvertes le 1er septembre…

L’été 2021 restera à jamais gravé dans l’esprit de nombreux habitants de la région liégeoise et particulièrement dans celui des sinistrés de la vallée de la Vesdre… Ici, ils sont encore plusieurs milliers à nettoyer, sécuriser, vider des habitations dévastées. Mais d’ici une semaine, il sera aussi question de rentrée scolaire et, à Trooz notamment, celle-ci s’annonçait compliquée. En effet, alors que plus de la moitié des habitants de l’entité ont connu des dégâts lors des inondations, c’est une grande majorité des établissements scolaires (également situés en fond de vallée) qui étaient sous eaux mi-juillet.

Depuis plus d’un mois dès lors, les bénévoles et le personnel communal travaillent jour et nuit afin que tout soit prêt pour le 1er septembre et, voici quelques jours, le bourgmestre de Trooz Fabien Beltran a confirmé la bonne nouvelle : "Nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer que les écoles seront toutes remises en état pour le 1er septembre. La rentrée pourra donc se faire, y compris à l’école de La Brouck".