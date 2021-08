À partir de ce mercredi 11 août, l’Espace Tram reprend du service, annonce le Tec. Il sera ouvert les mercredi 11 et jeudi 12 août. En raison des festivités du XV Août, il sera fermé les vendredi 13 et samedi 14 août. Dès le mercredi 18 août, les permanences habituelles reprendront c'est-à-dire du mercredi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 11h à 17h, rue Cathédrale 96 (au croisement avec la rue Lulay-des-Fèbvres) à 4000 Liège.



Les permanences sur les différents fronts de chantier redémarreront, quant à elles, dès le jeudi 19 août, comme suit :

· T11 BRESSOUX – (Pont Atlas – Bressoux) : les jeudis de 10h30 à 11h30, place Louis de Geer

· T08 CORONMEUSE – (Déportés => Coronmeuse) : les jeudis de 12h à 13h, devant l’Athénée

· T07 CENTRE – (Léopold => Quai de batte) : les jeudis 14h à 15h, terminus Léopold



Pour toute question, le numéro de téléphone gratuit 0800 88 022 est toujours accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h.

Vous pouvez également adresser vos questions via le formulaire de contact https://letram.be/signaler/