Il aura fallu attendre quelques jours de plus mais, finalement, la piscine de Jonfosse rouvrira bien ses portes ce samedi 12 décembre. Pour la piscine de Grivegnée toutefois, il faudra attendre janvier (raisons techniques) comme pour celle d'Outremeuse.

On l'imagine, les règles liées à cette réouverture seront strictes et on précisait ce vendredi à la Ville de Liège que, "afin d’assurer la fluidité à l’accueil, et respecter les distanciations sociales, deux files seront organisées (une pour les paiements – une pour les abonnés)".

Les normes sanitaires en vigueur depuis juillet 2020 restent en vigueur à savoir "un nombre de nageurs limité, marquages au sol, circuits, mesures de nettoyage et de désinfection entre chaque créneau horaire proposé aux nageurs… Le port du maque est obligatoire jusqu’à l’arrivée dans la cabine vestiaire et dès la sortie de celle-ci jusqu’à l’extérieur". Le nageur disposera d’un temps de baignade de 60 minutes, afin de permettre au plus grand nombre d’utiliser les installations, les vestiaires devant être désinfectés après chaque passage.

En ce qui concerne la situation particulière des clubs, ils se doivent de respecter le protocole sanitaire Corona mis à jour. Seuls les enfants de moins de 12 ans peuvent s’entraîner.

Réservation obligatoire

Pour éviter l'encombrement et conformément au protocole validé par les autorités régionales, la réservation préalable est obligatoire. Pour éviter la saturation de la ligne téléphonique toutefois, depuis ce jeudi 10 décembre déjà, la réservation est disponible sur le site de la Ville de Liège ( https://e-guichet.liege.be/) ou par téléphone donc au 04/238.56.90 (du lundi au vendredi, de 9 à 16h30)

Voici les modalités prévues annoncées par la Ville de Lilège :

Afin de profiter au maximum de votre temps de baignade, veuillez vous présenter à l’heure prévue et au plus tard 30 minutes après l’heure de votre réservation. Au-delà, l’accès aux installations ne sera plus permis.



Douche savonnée OBLIGATOIRE avant la baignade (une dosette de savon vous sera distribuée à la caisse). A la sortie du bain, seul un rinçage à l’eau sera autorisé (pas d’apport de bain douche personnel) ;

Aucun prêt de matériel aquatique ne sera permis. Nous vous rappelons que le port du bonnet de bain est OBLIGATOIRE.

Interdiction d’amener du matériel aquatique privé (palmes, pull-boy, planches, bouteilles d’eau ou gourdes, draps, claquettes, etc.), à l’exception des bouées pour enfant, lunettes et pince-nez de natation et bouchons d’oreilles.

Horaire d’ouverture

Du lundi au vendredi :

1er créneau : 9h – 10h30

Fermeture nettoyage : 10h30 – 11h

2ème créneau : 11h – 12h30

Fermeture nettoyage : 12h30 – 13h

3ème créneau : 13h – 14h30

Fermeture nettoyage : 14h30 – 15h

4ème créneau : 15h – 16h30

Les mardi, mercredi et jeudi, un dernier créneau est disponible de 17h à 18h30.

Les samedis :

1er créneau : 10h – 11h30

Fermeture nettoyage : 11h30 – 12h

2ème créneau : 12h – 13h30

Fermeture nettoyage : 13h30 – 14h

3ème créneau : 14h – 15h30

Fermeture nettoyage : 15h30 – 16h

4ème créneau : 16h – 17h30

Les dimanches :

1er créneau : 8h – 9h30

Fermeture nettoyage : 9h30 – 10h

2ème créneau : 10h – 11h30

Fermeture nettoyage : 11h30 – 12h

3ème créneau : 12h – 13h30