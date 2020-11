Le Collège communal de la Ville de Liège s’est réuni ce lundi 30 novembre et ce, pour faire l’analyse des décisions du Comité de Concertation de vendredi et les différents schémas de reprise des activités. Il fut question de la réouverture des piscines (réouverture probable de Grivegnée et Jonfosse la semaine prochaine) mais aussi et surtout des commerces.

Comme l’a indiqué le Collège, il s’agit de veiller “au respect de l’esprit de la lettre du Ministre de l’Intérieur”. “Contact a été pris avec les gestionnaires de centres commerciaux et les associations commerçantes”…

Plusieurs mesures seront d’application dès demain : présence de la police dans les rues commerçantes et aux abords des endroits fréquentés, attention portée au respect des mesures en vigueur (dans les files d’attente notamment), surveillance et analyse via le réseau de caméras, ouverture autorisée le dimanche, sollicitation du Tec pour renforcer les lignes de bus et attention particulière à la manière dont les choses se dérouleront… afin de pouvoir prendre des mesures complémentaires le cas échéant.

D’un point de vue commercial toujours, on annonce également le retour des commerces non-essentiels sur la Batte. Ainsi, dès ce dimanche, “l’ensemble des ambulants pourront à nouveau être présents sur le marché dominical, selon les protocoles en vigueur”, a confirmé le Collège…