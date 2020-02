Nous vivons dans une telle société de consommation qu’il est souvent plus facile de se débarrasser de ce qui ne fonctionne plus et de racheter du neuf plutôt que de chercher à réparer l’objet en question… Or, il suffit parfois de pas grand-chose pour le faire à nouveau fonctionner… C’est dans cet état d’esprit que plusieurs structures flémalloises, encouragées par des citoyens, se sont unies pour développer le concept de Repair Café. Cela se veut être un lieu de rencontre où les uns apportent des objets cassés ou défectueux et les autres font bénéficier de leur savoir-faire. Une fois l’objet réparé, non seulement on limite le gaspillage mais on réduit également les dépenses ! Des initiatives du genre ont bien été instaurées par des citoyens à Mons-lez-Liège et aux Awirs mais elles n’ont pas tenu le coup… Ici, l’union pourrait faire la force… "L’objectif est de donner une seconde vie à divers objets. Plusieurs ateliers seront proposés : informatique pour des ordinateurs et imprimantes, vélo, couture, petit électro et Geppetto pour la réparation de jouets en plastique, en bois et du petit mobilier", précise Sophie Thémont, présidente de l’Alem Flemalle (Agence locale pour l’emploi). Il s’agit d’un rendez-vous mensuel qui se déroulera en alternance sur deux sites, de 15 à 18 h. Soit les 4 mars, 13 mai, 7 octobre et 2 décembre au centre culturel de Flémalle (Trixhes) et les 3 avril, 5 juin, 4 septembre et 6 novembre à l’E-Pôle (centre de Flémalle). "En l’organisant sur deux sites, on donne l’occasion à un large public d’y participer. Des réparateurs sont déjà disponibles mais nous lançons un appel à d’autres bénévoles sachant qu’il nous manque, par exemple, quelqu’un pour la réparation de bijoux et qu’il serait bien nécessaire d’avoir une personne en plus pour les petits électros", souligne Isabelle Silbach, coordinatrice à l’Alem. "Dans un premier temps, on autorise les gens à venir, sans réservation, avec un objet par atelier afin d’éviter des files d’attente trop longues. Un espace de lecture en lien avec le bricolage, les réparations, la couture et le jardinage sera également mis à disposition". Plus d’infos via la page Facebook Repair Café Flémalle ou au 04/267 68 40.