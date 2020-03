D’aucuns s’attendaient, ce vendredi soir, à une annonce claire du gouvernement fédéral à l’égard de nombreux grands rendez-vous qui doivent se dérouler cet été… dans la foulée des annulations "sportives", on pensait en effet que les festivals de musique, rendez-vous très prisés durant les vacances d’été en Belgique, seraient annulés. Ce n’est pas (encore ?) le cas même si on observe une valse-hésitation… car ils concentrent d’importants enjeux bien sûr mais désormais, on y perçoit surtout de véritables foyers de contamination en puissance.

À Liège, le festival des Ardentes qui doit se tenir pour la première fois à Rocourt, attend théoriquement près de 100 000 personnes en 4 jours, début juillet. Ce week-end encore, l’incertitude était de mise. Les organisateurs planchent sur différents scénarios...

"Nous sommes clairement dans une situation très inconfortable", nous confiait l’organisateur Fabrice Lamproye ce samedi, "à ce stade en effet, aucune décision n’est prise car nous ne savons pas encore comment la situation va évoluer".

Plus de 80 artistes sont pourtant déjà programmés… mais il se murmure que les festivals ne pourront pas être organisés en Europe. Pour certains événements du genre, prévus en juin, l’annonce est d’ailleurs déjà faite : pas de Glastonbury Festival ni de Primavera (Barcelone)… "Notre décision dépendra d’ailleurs d’autres festivals en Europe", poursuit Fabrice Lamproye, "car un artiste vient rarement pour une date".

Parmi les pistes envisagées à Liège, il y a l’annulation pure et simple mais il y a, avant l’annulation, le report du festival… "Si c’est impossible de l’organiser en juillet, ce n’est pas inenvisageable de le reporter en effet, nous creuserons d’abord cette piste". En s’assurant qu’elle soit réaliste bien sûr puisqu’une nouvelle fois, un festival, avec son public, ses artistes, son "moment", dépend de nombreux facteurs. Selon toutes vraisemblances, la décision devrait tomber endéans les 15 jours.